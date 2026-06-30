Informations pratiques

Val-de-Moder

Atelier de Noël Préparez Noël en créant de jolies cartes de vœux faites main (à partir de 5 ans)

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-09 15:00:00

fin : 2026-12-09 16:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Chacun repartira avec plusieurs cartes de vœux uniques, prêtes à être offertes ou envoyées à ses proches pour partager la magie de Noël.

À l’approche des fêtes de fin d’année, le Musée de l’Image Populaire François Lotz vous invite à découvrir la technique traditionnelle du piqué de papier à travers la création de cartes de vœux de Noël.

À l’aide d’un poinçon et de modèles inspirés de l’univers des fêtes, les participants réaliseront de délicats motifs composés d’une multitude de petits trous dessinant étoiles, flocons, sapins ou autres décors hivernaux. Cette technique minutieuse, autrefois utilisée pour embellir les images de dévotion et les souvenirs précieux, révèle toute sa poésie lorsque la lumière traverse le papier.

Chacun repartira avec plusieurs cartes de vœux uniques, prêtes à être offertes ou envoyées à ses proches pour partager la magie de Noël. Un atelier créatif et apaisant qui allie patience, savoir-faire et esprit des fêtes. .

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

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English :

Everyone will leave with several unique greeting cards, ready to be given or sent to their loved ones to share the magic of Christmas.

L’événement Atelier de Noël Préparez Noël en créant de jolies cartes de vœux faites main (à partir de 5 ans) Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder