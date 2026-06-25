Auray

Atelier de pâtisserie Kouign Amann

8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Le célèbre gâteau breton n’aura plus de secret pour vous ! Apprenez à cuisiner un véritable Kouign Amann grâce à la confrérie du gâteau breton. Vous repartirez ensuite avec votre réalisation et un véritable savoir-faire breton. Avec Françoise et Jean Claude Germain, gagnant du meilleur Kouign Amann amateur en 2014 !

Inscription en ligne .

8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de pâtisserie Kouign Amann Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon