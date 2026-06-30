Atelier de peinture l’expérience Monet Rouen

Informations pratiques

Rouen

Atelier de peinture l’expérience Monet

25 Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-11-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-09-12 2026-10-14 2026-10-29 2026-11-14

Dans l’ancien atelier de Claude Monet, vivez une expérience artistique exclusive face à la Cathédrale de Rouen. Vous repartirez avec votre création, souvenir unique d’un moment suspendu hors du temps, vécu dans l’un des lieux les plus emblématiques de l’histoire de l’art à Rouen.

Points clés

Poussez les portes d’un lieu habituellement fermé au public

Expérience rare au cœur de l’histoire de l’impressionnisme

Peindre à la façon Monet face à la cathédrale

C’est dans cette salle exceptionnelle, située au premier étage du Bureau des Finances, remarquable édifice Renaissance faisant face à la Cathédrale de Rouen, que Claude Monet réalisa une partie de sa célèbre série des Cathédrales de Rouen entre 1892 et 189.

Plus d’un siècle après le maître impressionniste, prenez place à votre tour devant ce panorama emblématique et laissez libre cours à votre créativité.

Au cours de cet atelier intimiste, limité à 10 participants, vous découvrirez l’univers de Monet à travers une présentation de sa vie, de son œuvre et de son regard unique sur la lumière et les couleurs.

Guidé par une plasticienne passionnée, vous explorerez les secrets de sa palette, sa technique de la touche ainsi que les théories de la couleur qui ont profondément influencé son travail.

Puis viendra le temps de la création. Croquis, pastels et peinture acrylique vous permettront de réaliser votre propre interprétation inspirée de l’univers du peintre. Pas à pas, chacun donnera vie à son œuvre dans une atmosphère privilégiée, baignée par la lumière qui inspira Monet lui-même. .

25 Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 36 59 reservations@rouentourisme.com

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English : Atelier de peinture l’expérience Monet

L’événement Atelier de peinture l’expérience Monet Rouen a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Rouen tourisme