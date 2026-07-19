Atelier de peinture sur faïence, Musée de la Faïencerie de Gien, Gien

Informations pratiques

Atelier de peinture sur faïence 19 et 20 septembre Musée de la Faïencerie de Gien Loiret

Limité à 12 personnes – tarif : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Accompagnés par un peintre de la Faïencerie, découvrez les gestes traditionnels de notre manufacture et personnalisez votre pièce. C’est l’occasion de s’essayer à cette technique exceptionnelle lors d’un moment de création inédit.

Musée de la Faïencerie de Gien 78 Place de la Victoire 45500 Gien Gien 45500 Varades Loiret Centre-Val de Loire 02 38 67 21 06 http://www.gien.com Installé dans l’ancien couvent des minimes restauré à l’occasion des 200 ans de la la Faïencerie de Gien en 2021, le musée se situe dans l’enceinte de la Manufacture. Il présente une collection unique, mêlant approche artistique, historique et technique.

Accompagnés par un peintre de la Faïencerie, découvrez les gestes traditionnels de notre manufacture et personnalisez votre pièce.

©TTW production