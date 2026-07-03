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Visite commentée « Les noms des rues » de Gien, Office de Tourisme de Gien, Gien

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme de Gien · Gien

Visite commentée « Les noms des rues » de Gien, Office de Tourisme de Gien, Gien

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme de Gien
Adresse
Centre Anne de Beaujeu, Pl. Jean Jaurès, 45500 Gien
Ville
45500 Gien
Département
Loiret
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite commentée « Les noms des rues » de Gien Samedi 19 septembre, 10h30 Office de Tourisme de Gien Loiret

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Partez à la découverte de Gien autrement en arpentant ses rues et en découvrant la signification de leurs noms.
Une visite d’1h30.

Office de Tourisme de Gien Centre Anne de Beaujeu, Pl. Jean Jaurès, 45500 Gien Gien 45500 Gien Loiret Centre-Val de Loire
Partez à la découverte de Gien autrement en arpentant ses rues et en découvrant la signification de leurs noms.

©OT Gien

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