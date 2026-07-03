Informations pratiques

Visite commentée « Les noms des rues » de Gien Samedi 19 septembre, 10h30 Office de Tourisme de Gien Loiret

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Partez à la découverte de Gien autrement en arpentant ses rues et en découvrant la signification de leurs noms.

Une visite d’1h30.

Office de Tourisme de Gien Centre Anne de Beaujeu, Pl. Jean Jaurès, 45500 Gien Gien 45500 Gien Loiret Centre-Val de Loire

Partez à la découverte de Gien autrement en arpentant ses rues et en découvrant la signification de leurs noms.

©OT Gien