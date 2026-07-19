Visite guidée de l’usine de fabrication, Musée de la Faïencerie de Gien, Gien

Informations pratiques

Visite guidée de l’usine de fabrication 19 et 20 septembre Musée de la Faïencerie de Gien Loiret

Limité à 20 personnes – tarif 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Plongez au cœur du savoir-faire de la Faïencerie de Gien en allant à la rencontre de nos artisans. Le parcours de visite vous permet de découvrir l’ensemble du processus de fabrication, du travail de la matière jusqu’aux étapes de décoration.

Musée de la Faïencerie de Gien 78 Place de la Victoire 45500 Gien Gien 45500 Varades Loiret Centre-Val de Loire 02 38 67 21 06 http://www.gien.com Installé dans l’ancien couvent des minimes restauré à l’occasion des 200 ans de la la Faïencerie de Gien en 2021, le musée se situe dans l’enceinte de la Manufacture. Il présente une collection unique, mêlant approche artistique, historique et technique.

Plongez au cœur du savoir-faire de la Faïencerie de Gien en allant à la rencontre de nos artisans.

©TTW Production