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AGENDA · Gien

Visite commentée, Les noms des rues Gien

dimanche 19 juillet 2026 · Gien

Visite commentée, Les noms des rues Gien

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Place Jean Jaurès
Ville
45500 Gien
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Gien

Visite commentée, Les noms des rues

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Journées européennes du patrimoine Visite commentée, Les noms des rues
Partez à la découverte de Gien autrement en arpentant ses rues et en découvrant la signification de leurs noms.

Une visite d’1h30.
Maximum 20 personnes.

Merci d’arriver 15 minutes avant le départ.

Pas de réservation obligatoire.   .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28  info@gien-tourisme.fr

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English :

European Heritage Days: Guided Tour, Street Names

L’événement Visite commentée, Les noms des rues Gien a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GIEN

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