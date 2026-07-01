Informations pratiques

Gien

Visite commentée, Les noms des rues

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:30:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Journées européennes du patrimoine Visite commentée, Les noms des rues

Partez à la découverte de Gien autrement en arpentant ses rues et en découvrant la signification de leurs noms.

Une visite d’1h30.

Maximum 20 personnes.

Merci d’arriver 15 minutes avant le départ.

Pas de réservation obligatoire. .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 info@gien-tourisme.fr

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English :

European Heritage Days: Guided Tour, Street Names

L’événement Visite commentée, Les noms des rues Gien a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GIEN