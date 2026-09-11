Atelier de photographie ancienne – Le collodion humide, Hôtel de Région (ancien grand séminaire), Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Atelier de photographie ancienne – Le collodion humide 19 et 20 septembre Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Marne

4 personnes par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:50:00+02:00

En présence d’un photographe du service régional de l’inventaire, venez découvrir cette technique photographique complexe inventée en 1850 par Frédéric Scott Archer. Manipulation d’une chambre photographique, préparation et révélation de la plaque en chambre noire, vous saurez tout des gestes à effectuer et des matériaux employés.

Informations auprès du service Inventaire et patrimoine : 03.26.70.85.91 – https://sri.grandest.fr/

Durée 50 min, groupes de 4 personnes maximum, adultes et enfants de plus de 12 ans uniquement.

Hôtel de Région (ancien grand séminaire) 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 70 85 94 http://www.grandest.fr https://twitter.com/regiongrandest;https://www.facebook.com/regiongrandest;https://www.instagram.com/laregiongrandest/;https://www.pinterest.fr/laregiongrandest [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-de-photographie-ancienne-le-collodion-humide »}] [{« link »: « https://sri.grandest.fr/ »}] Construit par Édouard, puis Jules Deperthes, de 1897 à 1901, l’ancien grand séminaire dédié à la Sainte-Croix, voulu par Monseigneur Latty, est devenu hôtel de Région en 1988. Composé, selon un plan en H, de trois corps de bâtiment d’égale hauteur, il présente des façades en pierres de taille percées de fenêtres en plein-cintre ou d’arcades en rez-de-chaussée, enrichies d’une frise de brique jaune au premier étage et de fenêtres passantes au deuxième. De sa précédente fonction, le vaste bâtiment conserve une splendide chapelle de style romano byzantin, à trois nefs couvertes de voûtes en pendentif peintes par Georges Defretière. Les visiteurs peuvent également y découvrir l’ancienne bibliothèque, le bureau du président de Région dessiné par Henri Ciriani et la salle d’assemblée ornée d’une originale composition d’Olivier Debré.

En présence d’un photographe du service régional de l’inventaire, venez découvrir cette technique photographique complexe inventée en 1850 par Frédéric Scott Archer. Manipulation d’une chambre et de…

© Région Grand Est – Inventaire général / Patrice Thomas