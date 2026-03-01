Exposition Architecture en Champagne Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Exposition Architecture en Champagne

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne

Début : 2026-03-13

fin : 2026-04-10

2026-03-13

Exposition Architecture en Champagne quand la microarchitecture rencontre le grand paysage .

L’exposition, ouverte à tous, proposera une rétrospective du projet Architecture en Champagne via

– des photos

– une maquette (réalisée par le FABLAB L’atelier de bidouille numérique en partenariat avec des lycées et étudiants du lycée Oehmichen et des élèves de l’école Lavoisier de Châlons), qui matérialisera les implantations des 34 loges existantes dans les paysages champenois (et même des 5 loges qui seront construites en 2026)

– des vidéos

– des maquettes des loges imprimées en 3D

L’exposition permettra de faire connaître le projet et d’encourager le public à participer aux 2 temps forts de l’édition 2026 qui seront organisés à l’atelier Jacquesson

– Lundi 13 avril à 16h Pitchs conceptions devant les demandeurs de loges, la marraine et le parrain, et le public

– Lundi 20 avril à 16h Présentation officielle des loges.

L’édition 2026 d’Architecture en Champagne se déroulera du 10 au 23 avril. Nouveauté cette année deux loges seront installées sur le territoire de Châlons Agglo, au bord de la Véloroute 52, à Condé-sur-Marne et à Moncetz-Longevas. .

