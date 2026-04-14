Festival itinéraires Châlons-en-Champagne
vendredi 11 septembre 2026 · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Festival itinéraires
Tout le département de la Marne Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-11
Tout public
Du 11 au 27 septembre 2026, le Festival Itinéraires sillonne la Marne et invite le spectacle vivant dans des lieux patrimoniaux parfois inattendus. Théâtre de rue, musique, chant et arts du cirque rythment cette nouvelle édition, avec des créations tour à tour sensibles, drôles et spectaculaires.
Du château de Montmort-Lucy à la tonnellerie d’Hermonville, en passant par la halle de Cheminon ou le square Pasteur de Sainte-Ménehould, profitez de chaque représentation pour découvrir autrement les communes et le patrimoine marnais. Le festival propose également une création inédite Made in Marne ainsi que des rencontres privilégiées avec les artistes dans plusieurs bibliothèques du territoire.
Ce festival culturel gratuit invite à (re)découvrir les sites emblématiques du territoire à travers des spectacles vivants de qualité théâtre, musique, chant, cirque, et bien plus encore. .
Tout le département de la Marne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Festival itinéraires
L’événement Festival itinéraires Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT de la Marne
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