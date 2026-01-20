Atelier de photographie argentique noir et blanc et de tirage en chambre noire Centre Anim Rébeval Paris

Atelier de photographie argentique pour adolescents et adultes sur trois jours (18h au total). Initiation à la photographie noir et blanc et au tirage en chambre noire.

Prises de vues en abordant, la vitesse d’obturation, le diaphragme, la sensibilité et la cellule. Développement du film, planche contact. Tirage en laboratoire avec exposition du papier, gestion de contraste par filtrage et modification par zone (le masquage).

Atelier de photographie argentique pour adolescents et adultes sur trois jours (18h au total). Initiation à la photographie noir et blanc et au tirage en chambre noire.

Du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h30 à 17h30

payant

6 places disponibles – Tarifs suivant quotient familial.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 77 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T11:30:00+01:00

fin : 2026-02-25T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T10:30:00+02:00_2026-02-23T17:30:00+02:00;2026-02-24T10:30:00+02:00_2026-02-24T17:30:00+02:00;2026-02-25T10:30:00+02:00_2026-02-25T17:30:00+02:00

Centre Anim Rébeval 36, rue Rébeval 75011 Paris

https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-photo-argentique +33613558724 danphotographie75@gmail.com



Afficher la carte du lieu Centre Anim Rébeval et trouvez le meilleur itinéraire

