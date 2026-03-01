Atelier de poterie Wintzenheim

Atelier de poterie

Route des Cinq Châteaux Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez la magie du modelage donner du volume à l’argile, travailler la plaque et jouer avec les engobes et créez un objet inspiré de l’univers médiéval.

Plongez vos mains dans la terre et laissez naître votre créativité !

Découvrez la magie du modelage donner du volume à l’argile, travailler la plaque et jouer avec les engobes. Créez un objet inspiré de l’univers médiéval un centre de table décoré de lettrines et d’animaux, accompagné d’un bougeoir ou des gobelets etc., que vous retrouverez métamorphosé après émaillage et cuisson à 1030°C dans l’atelier d’Anastasia Schneider de CAIRN Céramique.

Cet atelier sera mis en perspective avec l’histoire du château pour proposer une expérience unique où se mêlent l’histoire et l’artisanat.

La création sera à récupérer environ quinze jours après la cuisson, soit à Colmar, soit à Sainte-Croix-en-Plaine.

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

Cet atelier est accessible dès 6 ans en duo avec un adulte (une réalisation pour deux) et dès 8 ans en autonomie (une réalisation individuelle).

Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. .

Route des Cinq Châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 chateau-hohlandsbourg@alsace.eu

English :

Discover the magic of modeling: give volume to clay, work the slab and play with engobes to create an object inspired by the medieval world.

