Club Vosgien Villages d’histoire, châteaux de légende Wintzenheim

Dimanche 19 avril 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers des VILLAGES D’HISTOIRE et des CHÂTEAUX DE LÉGENDES Découverte des villages de Niedermorschwihr, Katzenthal et visite guidée du château du WINECK .

Départ à 13 h 30 du parking Auchan à Wintzenheim en covoiturage. 3 heures de marche, 9 km, 290 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5). Inscription obligatoire auprès d’Elisabeth ZIRGEL tel 06 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Parking du supermarché Auchan Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 89 64 23 elisabeth.zirgel@yahoo.fr

