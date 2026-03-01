Festival L’Alsace se (ra)conte Wintzenheim

Festival L’Alsace se (ra)conte

Participez à une journée dédiée aux conteurs amateurs, offrant une scène aux talents locaux.

L’Alsace se (ra)conte au Château du Hohlandsbourg !

Du 10 au 30 avril 2026, la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) célèbre les arts de l’oralité dans les bibliothèques et lieux patrimoniaux. Le Château du Hohlandsbourg s’associe à cet événement avec une journée dédiée aux conteurs amateurs, offrant une scène aux talents locaux.

Les récits exploreront la nature, la terre, l’histoire du château et le monde du rêve. Des visites guidées viendront compléter l’expérience, permettant de remonter aux origines des contes et d’en dévoiler les sens profonds et symboliques.

Horaires à consulter sur notre site internet.

Pas de supplément au droit d’entrée. .

5 Route des châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 chateau-hohlandsbourg@alsace.eu

English :

Take part in a day dedicated to amateur storytellers, offering a stage for local talent.

