Atelier vitrail Wintzenheim

Atelier vitrail

Route des Cinq Châteaux Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Réalisez votre petit vitrail géométrique composé de quelques morceaux de verre coloré pour comprendre le principe de cet art millénaire, avec François Lepoutre.

Cet atelier sera enrichi par une introduction d’une ½ heure environ faite par un médiateur qui

tissera les liens entre le patrimoine du site et les activités créatives, offrant ainsi une visite où histoire et

artisanat se rencontrent harmonieusement.

Dès 14 ans.

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. .

Route des Cinq Châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 chateau-hohlandsbourg@alsace.eu

English :

Create your own geometric stained-glass window using a few pieces of coloured glass.

