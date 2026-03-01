Atelier de sculpture sur pierre Wintzenheim

Atelier de sculpture sur pierre

Route des Cinq Châteaux Wintzenheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

2026-04-25

Dessinez votre motif sur une plaque de grès, dégagez la matière à l’aide de ciseaux et de gradines pour faire apparaitre le relief et repartez avec votre création.

Initiez-vous à l’art de la sculpture sur pierre en compagnie de Sébastien Fernex.

Cet atelier sera mis en perspective avec l’histoire du château pour proposer une expérience unique où se mêlent l’histoire et l’artisanat.

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

Cet atelier est ouvert aux enfants à partir de 7 ans.

Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. .

Route des Cinq Châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 chateau-hohlandsbourg@alsace.eu

Draw your motif on a stoneware slab, cut away the material with scissors and gradines to reveal the relief, and leave with your creation.

