Concert Foes chante Goldman Wintzenheim

Concert Foes chante Goldman

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06 22:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Foes, musicien chevronné de la scène locale, chante les chansons du maître, Jean-Jacques GOLDMAN. Il s’entoure d’excellents musiciens qui sont surtout des amis, et fans de l’artiste.

“Foes chante Goldman”, tout est dit. Foes, musicien chevronné de la scène locale, chante les chansons du maître, Jean-Jacques GOLDMAN. Il s’entoure d’excellents musiciens qui sont surtout des amis, et fans de l’artiste. Sans chercher à l’imiter, “Foes chante Goldman” a tenté de se replonger dans le processus créatif en s’inspirant des méthodes d’adaptation que Goldman a utilisées pour jouer ses titres en concert.

Sans s’aider de séquences préenregistrées, en respectant les tonalités originales, la première question a été comment Goldman adapterait son spectacle pour une salle de 500 personnes ?

En tournant et retournant le problème, un mimétisme vocal a fini par s’installer. Les chansons font le reste. .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

English :

Foes, a seasoned musician on the local scene, sings the songs of the master, Jean-Jacques GOLDMAN. He is surrounded by excellent musicians who are, above all, friends and fans of the artist.

