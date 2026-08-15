Atelier de pratiques artistiques sculptures par cristallisation Lorris
mercredi 19 août 2026 · Lorris
Informations pratiques
Lorris
Atelier de pratiques artistiques sculptures par cristallisation
Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29
Atelier de pratiques artistiques sculptures par cristallisation
Atelier de pratiques artistiques sculptures par cristallisation avec Antoine Citerne (8 places). A 15h. Les 19, 22,26, 29 août.5€/atelier/date/personne. enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte. Renseignements 06 08 10 32 26 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 10 32 26
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English :
Art Workshop: Sculptures Created Through Crystallization
L’événement Atelier de pratiques artistiques sculptures par cristallisation Lorris a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD
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