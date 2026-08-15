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Atelier de pratiques artistiques sculptures par cristallisation Lorris

mercredi 19 août 2026 · Lorris

Atelier de pratiques artistiques sculptures par cristallisation Lorris

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
45260 Lorris
Département
Loiret
Tarif

Lorris

Atelier de pratiques artistiques sculptures par cristallisation

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29

Atelier de pratiques artistiques sculptures par cristallisation
Atelier de pratiques artistiques sculptures par cristallisation avec Antoine Citerne (8 places). A 15h. Les 19, 22,26, 29 août.5€/atelier/date/personne. enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte. Renseignements 06 08 10 32 26   .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 10 32 26 

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English :

Art Workshop: Sculptures Created Through Crystallization

L’événement Atelier de pratiques artistiques sculptures par cristallisation Lorris a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD

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