Atelier de présentation d’un projet d’archéologie expérimentale : les plates-tombes de chanoines dans l’ouest de la France, Cloître de la Cathédrale Saint Pierre, Saintes

Atelier de présentation d’un projet d’archéologie expérimentale : les plates-tombes de chanoines dans l’ouest de la France Dimanche 14 juin, 10h00, 14h00 Cloître de la Cathédrale Saint Pierre Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Le cloître Saint-Pierre comporte encore 6 plates-tombes de la fin du Moyen âge, destinées à honorer la mémoire d’illustres chanoines de la cathédrale de Saintes, comme dans beaucoup de sanctuaires de l’ouest de la France.

Comment sont élaborées ces dalles qui peuplent l’ouest de la France médiévale ? Quelles sont les influences, les outils qui permettent de réaliser ces stèles funéraires ?

Les chercheurs du Centre d’études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers viennent partager leur enquête et leur expérience d’archéologie expérimentale pour faire revivre ces créations de la fin du Moyen âge à Saintes !

Avec Thierry Gregor, docteur en archéologie du bâti, CESCM de Poitiers, Amal Azzi, doctorante en histoire de l’art médiéval, et Valentin Louineau, CESCM de Poitiers

Renseignements : 05 46 98 23 94 – mediations.patrimoines@ville-saintes.fr

Cloître de la Cathédrale Saint Pierre Place Saint Pierre 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:mediations.patrimoines@ville-saintes.fr »}]

Le cloître Saint-Pierre comporte encore 6 plates-tombes de la fin du Moyen âge, destinées à honorer la mémoire d’illustres chanoines de la cathédrale de Saintes, comme dans beaucoup de sanctuaires de…

Thierry Gregor