Atelier de reliure, Atelier de reliure de Bastienne de Carrère, Rabastens

Informations pratiques

Atelier de reliure 19 et 20 septembre Atelier de reliure de Bastienne de Carrère Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le métier d’artisan relieur à travers la démonstration de chacune de ses étapes.

Bienvenue dans mon atelier, au cœur d’un univers artisanal que vous ne connaissez peut-être pas encore.

Atelier de reliure de Bastienne de Carrère 31 avenue de l’Hermitage, 81800 Rabastens Rabastens 81800 Tarn Occitanie 06 03 99 50 95 L’atelier de reliure de Bastienne de Carrère est situé à Rabastens depuis 2016.

Son métier depuis plus de 20 ans est la reliure et la restauration de livres anciens. Elle relie des livres brochés que les clients lui confient ou réalise la restauration de livres qui ont souffert.

Elle a travaillé pendant plusieurs années chez deux relieurs (Paris et Toulouse) pour ensuite s’installer à son compte depuis 2016. La création de son atelier lui a donné la possibilité de développer une autre activité qui la passionne tout autant : le cartonnage d’art ! Toutes ses réalisations sont créées entièrement à la main en assemblant l’utile et l’esthétique.

Elle propose aussi au sein de l’atelier des cours et des stages de reliure pour débutants comme pour initiés, ainsi que des stages de cartonnage spécifiquement dédiés aux enfants. Facilité de stationnement devant l’atelier, grande visibilité depuis la route.

Au cours de ces journées du patrimoine, je vous propose de découvrir le metier d’artisan relieur par la demonstration de toutes ses étapes !!! je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier, dans un…

©atelier de reliure Bastienne de Carrère