Visite libre de l’église de Vertus, Eglise Saint-Pierre-de-Vertus, Rabastens

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Vertus Dimanche 20 septembre, 14h30 Eglise Saint-Pierre-de-Vertus Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’église sera ouverte le dimanche, de 14h30 à 18h30.

La visite sera libre, mais des explications pourront être données à la demande.

Eglise Saint-Pierre-de-Vertus Route de Vertus, 81800 Rabastens Rabastens 81800 Tarn Occitanie L’église de Vertus attestée dès le XIIe siècle possède un retable inscrit aux monuments historiques du XVIIe siècle. Depuis Rabastens, faire 4 km sur la route de Saurs puis prendre la RD 20 sur 1 km 500. Petit parking à proximité de l’église.

L’église sera ouverte le dimanche de 14 h 30 à 18 h 30. La visite sera libre mais des explications pourront être données à la demande.

© Roselyne Reynès