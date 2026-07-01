Exposition du peintre Raphaël Cordoba, Maison du vieil Alby, Rabastens

Informations pratiques

Exposition du peintre Raphaël Cordoba 19 et 20 septembre Maison du vieil Alby Tarn

Gratuit. Limité à 30 personnes à la fois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Titre : Raphaël Cordoba : l’art du partage, une vie en couleurs

Une sélection d’œuvres remarquables de Raphaël Cordoba, peintre reconnu, qui révèle un talent aux multiples facettes et un univers artistique vibrant de couleurs.

Maison du vieil Alby 1 rue croix blanche 1000 albi Rabastens 81800 Tarn Occitanie 05 63 54 96 38 https://albi.patrimoine.fr Maison medievale Parking de la cathédrale proche

Le peintre Raphaël Cordoba: l’art du partage , une vie en couleurs

©Allquier Gerard