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Exposition du peintre Raphaël Cordoba, Maison du vieil Alby, Rabastens

samedi 19 septembre 2026 · Maison du vieil Alby · Rabastens

Exposition du peintre Raphaël Cordoba, Maison du vieil Alby, Rabastens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du vieil Alby
Adresse
1 rue croix blanche 1000 albi
Ville
81800 Rabastens
Département
Tarn
Tarif
Gratuit. Limité à 30 personnes à la fois.

Exposition du peintre Raphaël Cordoba 19 et 20 septembre Maison du vieil Alby Tarn

Gratuit. Limité à 30 personnes à la fois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Titre : Raphaël Cordoba : l’art du partage, une vie en couleurs
Une sélection d’œuvres remarquables de Raphaël Cordoba, peintre reconnu, qui révèle un talent aux multiples facettes et un univers artistique vibrant de couleurs.

Maison du vieil Alby 1 rue croix blanche 1000 albi Rabastens 81800 Tarn Occitanie 05 63 54 96 38 https://albi.patrimoine.fr Maison medievale Parking de la cathédrale proche
Le peintre Raphaël Cordoba: l’art du partage , une vie en couleurs

©Allquier Gerard