Exposition : La jeunesse de Henri de Toulouse-Lautrec, Maison du vieil Alby, Rabastens
samedi 19 septembre 2026 · Maison du vieil Alby · Rabastens
Informations pratiques
Exposition : La jeunesse de Henri de Toulouse-Lautrec 19 et 20 septembre Maison du vieil Alby Tarn
Gratuit. Limité à 30 personnes à la fois.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les lieux qu’il a fréquentés au cours de sa jeunesse, tels que l’hôtel et le château du Bosc, le domaine de Celeyran ou encore d’autres demeures familiales au charme certain, ainsi que les lieux de villégiature où il a séjourné, sont à découvrir dans une vidéo.
Maison du vieil Alby 1 rue croix blanche 1000 albi Rabastens 81800 Tarn Occitanie 05 63 54 96 38 https://albi.patrimoine.fr Maison medievale Parking de la cathédrale proche
Les lieux qu’il a fréquentés au cours de sa jeunesse: Hôtel et château du bosc, domaine de Celeyran, des demeures familliales au charme certain, ainsi que les lieux de villégiature où il a séjourné..…
©Alquier Gerard
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