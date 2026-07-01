Exposition : La jeunesse de Henri de Toulouse-Lautrec, Maison du vieil Alby, Rabastens

Informations pratiques

Exposition : La jeunesse de Henri de Toulouse-Lautrec 19 et 20 septembre Maison du vieil Alby Tarn

Gratuit. Limité à 30 personnes à la fois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les lieux qu’il a fréquentés au cours de sa jeunesse, tels que l’hôtel et le château du Bosc, le domaine de Celeyran ou encore d’autres demeures familiales au charme certain, ainsi que les lieux de villégiature où il a séjourné, sont à découvrir dans une vidéo.

Maison du vieil Alby 1 rue croix blanche 1000 albi Rabastens 81800 Tarn Occitanie 05 63 54 96 38 https://albi.patrimoine.fr Maison medievale Parking de la cathédrale proche

Les lieux qu’il a fréquentés au cours de sa jeunesse: Hôtel et château du bosc, domaine de Celeyran, des demeures familliales au charme certain, ainsi que les lieux de villégiature où il a séjourné..…

©Alquier Gerard