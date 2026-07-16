Visite libre et visites guidées de l’hôtel de Rolland, Hôtel de Rolland, Rabastens

Informations pratiques

Visite libre et visites guidées de l’hôtel de Rolland 19 et 20 septembre Hôtel de Rolland Tarn

Entrée libre et gratuite. Visites guidées : 5 € par personne. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez à l’Hôtel de Rolland samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Visite libre et gratuite du jardin.

Jean-Baptiste Favarel, vigneron rabastinois du domaine In Ventis, vous fera découvrir ses vins à l’ombre des immenses buis du jardin.

Pour visiter l’intérieur de l’Hôtel de Rolland et bénéficier d’une visite guidée, rendez-vous sur place, sous le magnolia, à 10h30, 11h30, 15h et 16h30.

Tarif de la visite guidée : 5€. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Hôtel de Rolland 15 quai de la libération, 81800 Rabastens Rabastens 81800 Tarn Occitanie 06 16 17 96 16 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064692702746 Au XVIe siècle, l’hôtel de Rolland était un fortin qui abritait des soldats chargés de protéger les habitants de Rabastens. Ce fortin fut acquis au début du XVIe siècle par un certain monsieur Rolland, d’où son nom actuel.

Au fil des siècles, il subit d’importantes transformations jusqu’au XIXe siècle, où il fut entièrement remanié sous l’influence de Eugène Violet-le-Duc, donnant ainsi forme à l’ensemble architectural que nous pouvons admirer aujourd’hui. Accès par la gare de Rabastens-Couffouleux. Autoroute A68, sortie Rabastens Couffouleux. Parking public.

Venez à l’Hotel de Rolland samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026,

©DR