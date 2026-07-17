Atelier de sensibilisation au paysage pour les scolaires, Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan, Béziers
vendredi 18 septembre 2026 · Espace Di Rosa - Domaine de Bayssan · Béziers
Informations pratiques
Atelier de sensibilisation au paysage pour les scolaires Vendredi 18 septembre, 09h30 Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan Hérault
Gratuit. Sur réservation. Atelier en demi groupe (20 élèves) : en alternance avec la visite guidée de l’exposition sur le canal du midi et du domaine de Bayssan. Aire de pique nique sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00
Atelier sur l’architecture du canal du midi et son lien avec le territoire : pourquoi le canal du Midi ? L’impact du chantier sur les territoires et les paysages. Son développement économique. Les usages de l’eau au fil du temps. Le canal aujourd’hui. Un héritage à transmettre.
Atelier proposé par le CAUE de l’Hérault et une architecte-paysagiste
Sur réservation : collèges de l’Hérault (éligibles à l’aide au transport)
Ressources pédagogiques en ligne : https://www.canal-du-midi.com/actualites/prog-30ans-unesco/
Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan Route de Vendres, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie 0467289746 https://scene-de-bayssan.herault.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@caue34.fr »}] [{« link »: « https://www.canal-du-midi.com/actualites/prog-30ans-unesco/ »}] Parking gratuit Les Savonniers ou Les Ombrières.
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© VNF-Entente pour le canal du midi
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