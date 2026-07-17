Atelier de sensibilisation au paysage pour les scolaires, Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan, Béziers

Informations pratiques

Atelier de sensibilisation au paysage pour les scolaires Vendredi 18 septembre, 10h00 Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan Hérault

20 personnes : visite en demi-groupe en alternance avec la visite découverte du domaine de Bayssan et un atelier sur l’architecture du canal du midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Cette exposition met en lumière la valeur universelle du canal du Midi et les liens étroits qu’il entretient avec les territoires qu’il traverse. À travers un parcours thématique, elle invite à comprendre les raisons de sa création, l’impact de son chantier sur les paysages et les populations, son rôle dans le développement économique régional ainsi que l’évolution des usages de l’eau au fil du temps.

L’exposition aborde également les enjeux contemporains liés à la préservation de cet ouvrage exceptionnel et à la transmission de son héritage aux générations futures.

Visites guidées sur réservation à destination des collèges de l’Hérault. Cette activité est éligible à l’aide au transport.

https://scene-de-bayssan.herault.fr/264-domaine-de-bayssan.htm

Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan Route de Vendres, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie 0467289746 https://scene-de-bayssan.herault.fr [{« type »: « email », « value »: « apalacio@herault-culture.fr »}] [{« link »: « https://scene-de-bayssan.herault.fr/264-domaine-de-bayssan.htm »}] Parking gratuit Les Savonniers ou Les Ombrières.

Exposition qui met en lumière la valeur universelle du canal du midi et son lien au territoire : pourquoi le canal du Midi ? L’impact du chantier sur les territoires et les paysages. Son économique. …

© VNF-Entente pour le canal du midi