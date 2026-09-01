Atelier de slam et scène ouverte Esvres
samedi 19 septembre 2026 · Esvres
Informations pratiques
Esvres
Atelier de slam et scène ouverte
43, rue Nationale 37320 Esvres-sur-Indre Esvres Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Atelier de slam
Le samedi 19 septembre 2026 de 14h30 à 16h30
Ados et adultes / Sur inscription.
Initiation au slam poétique.
L’atelier sera suivi d’une scène, ouverte aux amateurs (sur inscription), à 17h.
Atelier de slam
Le samedi 19 septembre 2026 de 14h30 à 16h30
Ados et adultes / Sur inscription.
Initiation au slam poétique.
Des slameurs professionnels, de l’association tourangelle La Meute Slam 37, vous propose un atelier d’initiation au slam de poésie pour découvrir l’histoire du mouvement slam, ses valeurs, s’initier à la pratique par un jeu d’écriture poétique et une lecture au micro.
L’atelier sera suivi d’une scène, ouverte aux amateurs (sur inscription), à 17h. .
43, rue Nationale 37320 Esvres-sur-Indre Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 72 45 mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr
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English :
HALLOWEEN Storytelling Hour
Friday, October 31, 7pm, Salle Jean Carmet
Come and shiver!
Two mediatheque volunteers will treat children aged 6 to 10 to a Halloween-themed story hour.
Free entertainment.
Information: 02.47.65.72.45
L’événement Atelier de slam et scène ouverte Esvres a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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