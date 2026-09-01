Informations pratiques

Esvres

Atelier de slam et scène ouverte

43, rue Nationale 37320 Esvres-sur-Indre Esvres Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Atelier de slam

Le samedi 19 septembre 2026 de 14h30 à 16h30

Ados et adultes / Sur inscription.

Initiation au slam poétique.

L’atelier sera suivi d’une scène, ouverte aux amateurs (sur inscription), à 17h.

Atelier de slam

Le samedi 19 septembre 2026 de 14h30 à 16h30

Ados et adultes / Sur inscription.

Initiation au slam poétique.

Des slameurs professionnels, de l’association tourangelle La Meute Slam 37, vous propose un atelier d’initiation au slam de poésie pour découvrir l’histoire du mouvement slam, ses valeurs, s’initier à la pratique par un jeu d’écriture poétique et une lecture au micro.

L’atelier sera suivi d’une scène, ouverte aux amateurs (sur inscription), à 17h. .

43, rue Nationale 37320 Esvres-sur-Indre Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 72 45 mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr

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English :

HALLOWEEN Storytelling Hour

Friday, October 31, 7pm, Salle Jean Carmet

Come and shiver!

Two mediatheque volunteers will treat children aged 6 to 10 to a Halloween-themed story hour.

Free entertainment.

Information: 02.47.65.72.45

L’événement Atelier de slam et scène ouverte Esvres a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme