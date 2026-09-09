Atelier de tapisserie d’ameublement, Atelier de Tapisserie d’ameublement, Albi
samedi 19 septembre 2026 · Atelier de Tapisserie d'ameublement · Albi
Informations pratiques
Atelier de tapisserie d’ameublement Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Atelier de Tapisserie d’ameublement Tarn
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
À l’occasion des **Journées Européennes du Patrimoine**, je vous ouvre les portes de mon atelier **Ma Bicoque** à Albi pour vous faire découvrir le métier de **tapissier d’ameublement**, un savoir-faire artisanal mêlant technique, précision et créativité.
Au cours de votre visite, vous découvrirez les différentes étapes de la restauration d’un siège, les outils du métier ainsi que les matériaux utilisés pour redonner confort et élégance à un fauteuil. Des démonstrations en direct vous permettront d’observer les gestes du tapissier et de comprendre le travail réalisé derrière chaque création ou réfection.
Vous pourrez également visiter les coulisses de l’atelier, poser toutes vos questions et échanger autour des techniques, des tissus et des projets de restauration. Que vous soyez passionné de patrimoine, amateur de décoration ou simplement curieux de découvrir un métier d’art, cette journée est une belle occasion de rencontrer un artisan et de mieux comprendre son travail.
Je serai heureux de vous accueillir pour partager avec vous ma passion et vous faire découvrir un métier qui contribue à préserver notre patrimoine mobilier tout en lui offrant une nouvelle vie.
Atelier de Tapisserie d’ameublement 78 Av. Gambetta, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie
À l’occasion des **Journées Européennes du Patrimoine**, je vous ouvre les portes de mon atelier **Ma Bicoque** à Albi pour vous faire découvrir le métier de **tapissier d’ameublement**,…
©mabicoque
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