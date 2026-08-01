Atelier de teinture végétale avec Clara Maugin Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte

Informations pratiques

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Atelier de teinture végétale avec Clara Maugin

Saint-Sauveur-le-Vicomte 23 route d’Aureville Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Clara Maugin est artiste plasticienne et travaille autour des pratiques artisanales textiles et tinctoriales. Elle mènera un atelier découverte autour de la teinture végétale et réalisera avec les participants une nappe en lien avec le cycle de la pomme et de la lune.

Cet atelier est proposé dans le cadre de la résidence artistique La pomme, la cuve et le ferment au sein de Pain Liquide (Saint-Sauveur-le-Vicomte) avec *Duuu radio, avec le soutien de la Drac Normandie, du département de la Manche, et de la Mairie de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Atelier gratuit sur réservation par téléphone ou mail. .

Saint-Sauveur-le-Vicomte 23 route d’Aureville Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 6 64 12 22 70 duuu.radio@gmail.com

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English : Atelier de teinture végétale avec Clara Maugin

L’événement Atelier de teinture végétale avec Clara Maugin Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin