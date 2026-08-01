Informations pratiques

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Soirée Premier quartier

23 route d’Aureville Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Radio / Concert / Exposition

Soirée publique en clôture de la résidence organisée au sein de la coopérative de fermentation expérimentale Pain Liquide. Avec:

Camille Azaïs (entretien)

Ioa Beduneau (composition électroacoustique)

Gilles Furtwängler (lecture/performance)

Joël Hubaut (lecture/performance)

Laurent Kropf (music soup)

Clara Maugin (teinture végétale)

Simon Nicaise (brassage/sculpture)

Bettina Samson (exposition)

Thomas Schmahl (concert)

Laurence Wagner (radio/djset)

Restauration + buvette

Evénement organisé avec le soutien de la Drac Normandie, du département de la Manche, et de la Mairie de Saint-Sauveur-le-Vicomte .

23 route d’Aureville Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 6 64 12 22 70 duuu.radio@gmail.com

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English : Soirée Premier quartier

L’événement Soirée Premier quartier Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin