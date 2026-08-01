UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Sauveur-le-Vicomte

Soirée Premier quartier Saint-Sauveur-le-Vicomte

vendredi 21 août 2026 · Saint-Sauveur-le-Vicomte

Soirée Premier quartier Saint-Sauveur-le-Vicomte

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
23 route d'Aureville
Ville
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte
Département
Manche
Tarif

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Soirée Premier quartier

23 route d’Aureville Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Radio / Concert / Exposition

Soirée publique en clôture de la résidence organisée au sein de la coopérative de fermentation expérimentale Pain Liquide. Avec:
Camille Azaïs (entretien)
Ioa Beduneau (composition électroacoustique)
Gilles Furtwängler (lecture/performance)
Joël Hubaut (lecture/performance)
Laurent Kropf (music soup)
Clara Maugin (teinture végétale)
Simon Nicaise (brassage/sculpture)
Bettina Samson (exposition)
Thomas Schmahl (concert)
Laurence Wagner (radio/djset)

Restauration + buvette

Evénement organisé avec le soutien de la Drac Normandie, du département de la Manche, et de la Mairie de Saint-Sauveur-le-Vicomte   .

23 route d’Aureville Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 6 64 12 22 70  duuu.radio@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Premier quartier

L’événement Soirée Premier quartier Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin

À voir aussi à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche)