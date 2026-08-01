Soirée Premier quartier Saint-Sauveur-le-Vicomte
vendredi 21 août 2026 · Saint-Sauveur-le-Vicomte
Informations pratiques
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Soirée Premier quartier
23 route d’Aureville Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Radio / Concert / Exposition
Soirée publique en clôture de la résidence organisée au sein de la coopérative de fermentation expérimentale Pain Liquide. Avec:
Camille Azaïs (entretien)
Ioa Beduneau (composition électroacoustique)
Gilles Furtwängler (lecture/performance)
Joël Hubaut (lecture/performance)
Laurent Kropf (music soup)
Clara Maugin (teinture végétale)
Simon Nicaise (brassage/sculpture)
Bettina Samson (exposition)
Thomas Schmahl (concert)
Laurence Wagner (radio/djset)
Restauration + buvette
Evénement organisé avec le soutien de la Drac Normandie, du département de la Manche, et de la Mairie de Saint-Sauveur-le-Vicomte .
23 route d’Aureville Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 6 64 12 22 70 duuu.radio@gmail.com
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English : Soirée Premier quartier
L’événement Soirée Premier quartier Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin
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