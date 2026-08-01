Informations pratiques

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition de Laurence Colimar et Reiner Claessens

Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Le logis Robessard au Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte accueille une exposition réunissant les œuvres de Laurence Colimar et Reiner Claessens. Deux univers artistiques singuliers se rencontrent dans ce lieu chargé d’histoire, offrant aux visiteurs un dialogue sensible entre création contemporaine et patrimoine. .

Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 responsablepoleculturel@sslv.fr

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English : Exposition de Laurence Colimar et Reiner Claessens

L’événement Exposition de Laurence Colimar et Reiner Claessens Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin