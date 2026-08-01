Informations pratiques

Saint-Sauveur-le-Vicomte

La Médiévale

Château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 12:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Pour cette nouvelle édition, La Médiévale vous emmène découvrir les XIV et XVème siècle.

Au programme, des campements, des jeux traditionnels, des spectacles équestres avec la compagnie Chimères et Singulières, des joutes improvisées de théâtre, des contes, de la musique avec la compagnie L’Archanteur et la harpiste Elisa Nicotra, des spectacles de théâtre, des démonstrations de combats de chevaliers, une conférence sur les runes, des visites du château, messe en plein air le 15 août et un marché d’artisanat avec plus de soixante exposants. Entrée gratuite, restauration sur place. Le 14 août de 12h à 22h et le 15 août de 10h à 19h. Programme à télécharger sur la page Facebook La Médiévale de Saint Sauveur le Vicomte. .

Château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 000000000 vikingsetvicomtes@gmail.com

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English : La Médiévale

L’événement La Médiévale Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin