Exposition de François Mayu et Isabelle Thibault Saint Sauveur le Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte

Informations pratiques

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition de François Mayu et Isabelle Thibault

Saint Sauveur le Vicomte Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-21

L’ancienne chapelle du Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte accueille une exposition réunissant les œuvres d’Isabelle Thibault et François Mayu. Deux univers artistiques singuliers se rencontrent dans ce lieu chargé d’histoire, offrant aux visiteurs un dialogue sensible entre création contemporaine et patrimoine. .

Saint Sauveur le Vicomte Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 responsablepoleculturel@sslv.fr

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English : Exposition de François Mayu et Isabelle Thibault

L’événement Exposition de François Mayu et Isabelle Thibault Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-08-05 par Attitude Manche