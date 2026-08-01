Exposition de François Mayu et Isabelle Thibault Saint Sauveur le Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte
vendredi 21 août 2026 · Saint Sauveur le Vicomte · Saint-Sauveur-le-Vicomte
Informations pratiques
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Exposition de François Mayu et Isabelle Thibault
Saint Sauveur le Vicomte Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-21
L’ancienne chapelle du Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte accueille une exposition réunissant les œuvres d’Isabelle Thibault et François Mayu. Deux univers artistiques singuliers se rencontrent dans ce lieu chargé d’histoire, offrant aux visiteurs un dialogue sensible entre création contemporaine et patrimoine. .
Saint Sauveur le Vicomte Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 responsablepoleculturel@sslv.fr
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English : Exposition de François Mayu et Isabelle Thibault
L’événement Exposition de François Mayu et Isabelle Thibault Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-08-05 par Attitude Manche
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