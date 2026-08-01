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Exposition de François Mayu et Isabelle Thibault Saint Sauveur le Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte

vendredi 21 août 2026 · Saint Sauveur le Vicomte · Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition de François Mayu et Isabelle Thibault Saint Sauveur le Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Saint Sauveur le Vicomte
Adresse
Haute cour du château
Ville
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte
Département
Manche
Tarif

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition de François Mayu et Isabelle Thibault

Saint Sauveur le Vicomte Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-21

L’ancienne chapelle du Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte accueille une exposition réunissant les œuvres d’Isabelle Thibault et François Mayu. Deux univers artistiques singuliers se rencontrent dans ce lieu chargé d’histoire, offrant aux visiteurs un dialogue sensible entre création contemporaine et patrimoine.   .

Saint Sauveur le Vicomte Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03  responsablepoleculturel@sslv.fr

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English : Exposition de François Mayu et Isabelle Thibault

L’événement Exposition de François Mayu et Isabelle Thibault Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-08-05 par Attitude Manche

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