Atelier décor sur porcelaine – Amulette chargée en énergie, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Atelier décor sur porcelaine – Amulette chargée en énergie Samedi 23 mai, 19h00 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Entrée libre

Dans le cadre de l’exposition Les Energies de la terre et de la Nuit européenne des musées

Inspirez-vous de l’exposition Les Énergies de la terre et ses objets porteurs d’énergie, puis décorez en atelier pédagogique votre propre amulette en porcelaine. Entre énergie du corps et énergie émotionnelle, offrez à votre mini-objet une dimension protectrice, voire magique !

Samedi 23 mai de 19h à 22h.

Gratuit, sans réservation.

Effectif : 60 personnes en simultané dans les ateliers du musée. Prévoir un temps d’attente en fonction de l’affluence.

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

Décorez votre propre amulette en porcelaine ! lesenergiesdelaterre

Libre de droits