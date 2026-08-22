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Atelier Décoration participative à Fougerolles-du-Plessis Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis

mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis · Fougerolles-du-Plessis

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
lundi 23 novembre 2026
Lieu
Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis
Adresse
6 place du 11 Novembre
Ville
53190 Fougerolles-du-Plessis
Département
Mayenne
Tarif

Fougerolles-du-Plessis

Atelier Décoration participative à Fougerolles-du-Plessis

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01
fin : 2026-11-23

Date(s) :
2026-12-01

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Gratuit / tout public   .

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 01  mediatheque.fougerolles@bocage-mayennais.fr

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English :

Help decorate the Fougerolles-du-Plessis media center

L’événement Atelier Décoration participative à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme

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