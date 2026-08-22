Atelier Décoration participative à Fougerolles-du-Plessis Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis

Informations pratiques

Fougerolles-du-Plessis

Atelier Décoration participative à Fougerolles-du-Plessis

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-11-23

Date(s) :

2026-12-01

Participez à la décoration de la médiathèque de Fougerolles-du-Plessis

Vous aimez la magie de Noël ? Nous aussi !

Aidez-nous à décorer la médiathèque de Fougerolles-du-Plessis, pendant les horaires d’ouverture.

Gratuit / tout public .

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 01 mediatheque.fougerolles@bocage-mayennais.fr

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English :

Help decorate the Fougerolles-du-Plessis media center

L’événement Atelier Décoration participative à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme