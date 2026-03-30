Atelier Décorations de Noël au Jardin Camifolia CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier décorations de Noël

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 15:00:00

fin : 2026-12-02 17:00:00

Date(s) :

2026-12-02

Noël approche ! Initiez-vous, en famille, à la confection de vos décorations avec la nature !

Noël approche ! C’est parti pour les décorations de Noël ! Allons faire un tour dans le jardin et récolter les éléments naturels qui apporteront couleur et ambiance chaleureuse dans nos maisons ! Repartez avec vos créations !

Sur réservation Animation à partir de 6 ans .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Christmas is coming! Initiate your family to making decorations with nature!

L’événement Atelier décorations de Noël Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges