Atelier « Décorer son tote-bag dans l’esprit de Le Corbusier », Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy, Firminy

Informations pratiques

Atelier « Décorer son tote-bag dans l’esprit de Le Corbusier » 19 et 20 septembre Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy Loire

Atelier gratuit, tote bag fourni (5€). Sans réservation sous réserve des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nous vous proposons la personnalisation d’un sac (tote bag), fourni au prix de 5 euros, en utilisant des pochoirs reprenant les symboles artistiques de Le Corbusier et avec différentes techniques (feutres, peinture). Vous repartez avec votre création !

Sans réservation, sous réserve des places disponibles.

Proposé par l’association des habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier de Firminy.

Pour visiter l’Unité d’Habitation, découvrir l’exposition temporaire « Destinations Le Corbusier » ou l’ensemble du programme dans les édifices Le Corbusier, consultez les fiches correspondantes.

Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy Rue de la Fontaine du Loup, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.sitelecorbusier.com L’Unité d’habitation de Firminy est l’un des 4 édifices qui composent le Site Le Corbusier, le plus grand site conçu par l’architecte en Europe. Aujourd’hui encore occupée par près de 900 habitants, elle vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.

Toute l’année, accédez au bâtiment en visite guidée pour découvrir l’appartement-témoin, l’école et le toit-terrasse, en contactant le Site Le Corbusier.

Nous vous proposons la personnalisation d’un sac (tote bag), fourni au prix de 5 euros, en utilisant des pochoirs reprenant les symboles artistiques de Le Corbusier et avec différentes techniques ! …

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