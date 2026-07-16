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Atelier « Décorer son tote-bag dans l’esprit de Le Corbusier », Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy, Firminy

samedi 19 septembre 2026 · Unité d'habitation Le Corbusier de Firminy · Firminy

Atelier « Décorer son tote-bag dans l’esprit de Le Corbusier », Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy, Firminy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Unité d'habitation Le Corbusier de Firminy
Adresse
Rue de la Fontaine du Loup, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
42700 Firminy
Département
Loire
Tarif
Atelier gratuit, tote bag fourni (5€). Sans réservation sous réserve des places disponibles.

Atelier « Décorer son tote-bag dans l’esprit de Le Corbusier » 19 et 20 septembre Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy Loire

Atelier gratuit, tote bag fourni (5€). Sans réservation sous réserve des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nous vous proposons la personnalisation d’un sac (tote bag), fourni au prix de 5 euros, en utilisant des pochoirs reprenant les symboles artistiques de Le Corbusier et avec différentes techniques (feutres, peinture). Vous repartez avec votre création !
Sans réservation, sous réserve des places disponibles.
Proposé par l’association des habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier de Firminy.
Pour visiter l’Unité d’Habitation, découvrir l’exposition temporaire « Destinations Le Corbusier » ou l’ensemble du programme dans les édifices Le Corbusier, consultez les fiches correspondantes.

Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy Rue de la Fontaine du Loup, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.sitelecorbusier.com L’Unité d’habitation de Firminy est l’un des 4 édifices qui composent le Site Le Corbusier, le plus grand site conçu par l’architecte en Europe. Aujourd’hui encore occupée par près de 900 habitants, elle vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.
Toute l’année, accédez au bâtiment en visite guidée pour découvrir l’appartement-témoin, l’école et le toit-terrasse, en contactant le Site Le Corbusier.
Nous vous proposons la personnalisation d’un sac (tote bag), fourni au prix de 5 euros, en utilisant des pochoirs reprenant les symboles artistiques de Le Corbusier et avec différentes techniques ! …

Saint-Etienne Tourisme et Congrès © F.L.C./ADAGP

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