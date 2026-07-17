Atelier Découpage/collage hors les murs, Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont, Bordeaux

jeudi 10 septembre 2026 · Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont · Bordeaux

Informations pratiques

Atelier Découpage/collage hors les murs Jeudi 10 septembre, 15h30 Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T15:30:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T15:30:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00

Inspirez-vous des œuvres de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco et appréhendez autrement la peinture.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-decoupagecollage-0

Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont Place de l’Église Saint-Augustin, Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0524996030 »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-decoupagecollage-0 »}]

à la Bibliothèque de la Jean de la Ville de Mirmont, dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, Affiche pour le XVe Salon des Artistes décorateurs, 1924, Boulogne-Billancourt, Musée des Années Trente / MA-30 ADAGP Paris, 2026 © Musées de la ville de Boulogne Billancourt, photo : Henri Delage