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Atelier Découpage/collage hors les murs, Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont, Bordeaux

jeudi 10 septembre 2026 · Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont · Bordeaux

Atelier Découpage/collage hors les murs, Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont
Adresse
Place de l’Église Saint-Augustin, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Atelier Découpage/collage hors les murs Jeudi 10 septembre, 15h30 Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T15:30:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T15:30:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00

Inspirez-vous des œuvres de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco et appréhendez autrement la peinture.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-decoupagecollage-0

Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont Place de l’Église Saint-Augustin, Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0524996030 »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-decoupagecollage-0 »}]
à la Bibliothèque de la Jean de la Ville de Mirmont, dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, Affiche pour le XVe Salon des Artistes décorateurs, 1924, Boulogne-Billancourt, Musée des Années Trente / MA-30 ADAGP Paris, 2026 © Musées de la ville de Boulogne Billancourt, photo : Henri Delage

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