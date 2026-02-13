Atelier découverte : 5 actions essentielles pour votre cybersécurité, à la CMA Normandie au Havre (76), CMA Normandie – site du Havre, Le Havre

Atelier découverte : 5 actions essentielles pour votre cybersécurité, à la CMA Normandie au Havre (76) Lundi 22 juin, 14h00 CMA Normandie – site du Havre Seine-Maritime

gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T14:00:00+02:00 – 2026-06-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-22T14:00:00+02:00 – 2026-06-22T16:30:00+02:00

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie vous propose de découvrir sur le site du Havre les gestes de base pour vous protéger des risques cybersécurité. Cet atelier vous permet notamment de mettre en œuvre des solutions simples pour sécuriser les accès à vos outils numériques, protéger vos données et utiliser les bonnes pratiques de prévention au quotidien.

Autant que possible, venez avec votre ordinateur portable et votre smartphone pour avoir la possibilité de vérifier ou d’installer certains outils de protection sur votre propre matériel. Ayez également à disposition les mots de passe nécessaires pour réaliser ces installations (via les comptes administrateurs de vos équipements).

Public : Artisans ou salariés d’entreprises

CMA Normandie – site du Havre 32 Rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Sainte-Marie Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.cma-normandie.fr/2934/entreprise »}, {« type »: « email », « value »: « fbuvry@cma-normandie.fr »}]

Découverte des bases essentielles pour la cybersécurité de votre entreprise numérique artisanat

CMA Normandie