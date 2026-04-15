Atelier découverte de Breathwork CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac
Atelier découverte de Breathwork CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac samedi 2 mai 2026.
Castelnau-Magnoac
Atelier découverte de Breathwork
CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Atelier autour du souffle et de la respiration, sur réservation au 06 99 27 98 05.
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CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie association@denoustetemps.fr
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English :
Workshop on breath and breathing, by reservation on 06 99 27 98 05.
L’événement Atelier découverte de Breathwork Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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