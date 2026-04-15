Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier découverte de Breathwork CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac

Atelier découverte de Breathwork CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac samedi 2 mai 2026.

Lieu : CASTELNAU-MAGNOAC

Adresse : 4 Chemin du Vignemale

Ville : 65230 Castelnau-Magnoac

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 35 35 Tarif de base plein tarif

Castelnau-Magnoac

Atelier découverte de Breathwork

CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Atelier autour du souffle et de la respiration, sur réservation au 06 99 27 98 05.
  .

CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie   association@denoustetemps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop on breath and breathing, by reservation on 06 99 27 98 05.

L’événement Atelier découverte de Breathwork Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

À voir aussi à Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées)