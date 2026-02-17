Vide-greniers du comité de Jumelage Castelnau-Magnoac
Vide-greniers du comité de Jumelage Castelnau-Magnoac dimanche 10 mai 2026.
Vide-greniers du comité de Jumelage
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Restauration sur place.
Inscription obligatoire. Intérieur et extérieur.
Tél 06 73 60 52 90
.
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 60 52 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Catering on site.
Registration required. Indoor and outdoor.
Tel 06 73 60 52 90
L’événement Vide-greniers du comité de Jumelage Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-02-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65