Vide-greniers du comité de Jumelage

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

2026-05-10

Restauration sur place.

Inscription obligatoire. Intérieur et extérieur.

Tél 06 73 60 52 90

65230

English :

Catering on site.

Registration required. Indoor and outdoor.

Tel 06 73 60 52 90

