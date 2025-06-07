Journée Shopping au Pas de la Case Castelnau-Magnoac
Journée Shopping au Pas de la Case Castelnau-Magnoac samedi 13 décembre 2025.
Journée Shopping au Pas de la Case
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Profitez d’une journée libre au coeur des Pyrénées pour faire le plein de bonnes affaires dans les boutiques andorranes !
Départ de Castelnau-Magnoac à 6h30 En autocar de tourisme Confort et convivialité garantis !
Une pause sera prévue en cours de route pour bien démarrer la journée.
Journée libre au Pas de la Case À vous les parfums, vêtements, électronique et produits détaxés !
Restaurants, bars, terrasses profitez de votre temps libre à votre rythme, seul(e), en famille ou entre amis.
Retour prévu à 15h00 Départ du Pas de la Case pour Castelnau-Magnoac.
Tarif dégressif selon le nombre d’inscrits
25 à 29 personnes 42.
30 à 34 personnes 39€.
35 à 39 personnes 36€.
À partir de 40 personnes 33€.
Le prix comprend le trajet aller-retour en autocar de tourisme.
Ne comprend pas repas, achats personnels, dépenses sur place.
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 27 70 85 transportsdossat65@gmail.com
English :
Take advantage of a free day in the heart of the Pyrenees to stock up on bargains in Andorran boutiques!
Departure from Castelnau-Magnoac at 6:30 a.m. By touring coach? Comfort and conviviality guaranteed!
A break will be provided en route to get the day off to a good start.
Free day at Pas de la Case Perfumes, clothes, electronics and tax-free products are yours for the taking!
Restaurants, bars, terraces: enjoy your free time at your own pace, alone, with family or friends.
Return at 3:00 pm ? Departure from Pas de la Case for Castelnau-Magnoac.
Decreasing rate according to number of participants:
25 to 29 people: 42.
30 to 34 people: 39?
35 to 39 people: 36?
40 people or more: 33?
Price includes: return trip in touring coach.
Does not include: meals, personal purchases, local expenses.
German :
Genießen Sie einen freien Tag im Herzen der Pyrenäen, um in den andorranischen Geschäften nach Schnäppchen zu stöbern!
Abfahrt in Castelnau-Magnoac um 6:30 Uhr Im Reisebus ? Komfort und Geselligkeit garantiert!
Unterwegs ist eine Pause vorgesehen, damit Sie gut in den Tag starten können.
Tag zur freien Verfügung in Pas de la Case Hier finden Sie Parfüms, Kleidung, Elektronik und zollfreie Waren!
Restaurants, Bars, Terrassen: Genießen Sie Ihre freie Zeit nach Ihrem eigenen Rhythmus, allein, mit der Familie oder mit Freunden.
Geplante Rückkehr um 15:00 Uhr ? Abfahrt von Pas de la Case nach Castelnau-Magnoac.
Der Preis ist je nach Anzahl der Teilnehmer gestaffelt:
25 bis 29 Personen: 42.
30 bis 34 Personen: 39?
35 bis 39 Personen: 36?
Ab 40 Personen: 33?
Im Preis inbegriffen: Hin- und Rückfahrt im Reisebus.
Nicht inbegriffen: Mahlzeiten, persönliche Einkäufe, Ausgaben vor Ort.
Italiano :
Approfittate di una giornata libera nel cuore dei Pirenei per fare scorta di occasioni nei negozi di Andorra!
Partenza da Castelnau-Magnoac alle 6.30 In pullman turistico? Comfort e convivialità garantiti!
Durante il tragitto è prevista una pausa per iniziare bene la giornata.
Una giornata libera a Pas de la Case Profumi, vestiti, elettronica e prodotti duty-free sono tutti vostri!
Ristoranti, bar, terrazze: godetevi il tempo libero al vostro ritmo, da soli, in famiglia o con gli amici.
Ritorno alle 15.00? Partenza da Pas de la Case per Castelnau-Magnoac.
Prezzo decrescente in base al numero di partecipanti:
da 25 a 29 persone: 42.
da 30 a 34 persone: 39?
da 35 a 39 persone: 36?
40 persone o più: 33?
Il prezzo include: viaggio di andata e ritorno in pullman turistico.
Non comprende: pasti, acquisti personali, spese locali.
Espanol :
Aproveche un día libre en el corazón de los Pirineos para abastecerse de gangas en las tiendas andorranas
Salida de Castelnau-Magnoac a las 6.30 h En autocar turístico ? Confort y convivencia garantizados
Pausa en el camino para empezar bien el día.
Un día libre en Pas de la Case Perfumes, ropa, electrónica y productos libres de impuestos: ¡todo para usted!
Restaurantes, bares, terrazas: disfrute de su tiempo libre a su ritmo, solo, en familia o con amigos.
Regreso a las 15:00 ? Salida de Pas de la Case hacia Castelnau-Magnoac.
Precio decreciente en función del número de participantes:
25 a 29 personas: 42
de 30 a 34 personas: 39?
de 35 a 39 personas: 36?
40 personas o más: 33?
El precio incluye: viaje de ida y vuelta en autocar turístico.
No incluye: comidas, compras personales, gastos locales.
L’événement Journée Shopping au Pas de la Case Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2025-10-27 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65