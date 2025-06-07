Repas champêtre

Castelnau-magnoac CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Repas buvette et musique.

Menu 30€ bouillon aux perles du Japon, Poule au pot et ses légumes, riz, sauce aux champignons, flan aux oeufs, café.

Réservation obligatoire avant le 6 avril.

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Castelnau-magnoac CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 89 63 95 22

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English :

Refreshment bar and music.

Menu 30?: Japanese pearl broth, chicken au pot with vegetables, rice, mushroom sauce, egg flan, coffee.

Reservations required by April 6.

L’événement Repas champêtre Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-03-19 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65