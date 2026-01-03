Grimpe d’arbres CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac
Grimpe d’arbres CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac dimanche 19 avril 2026.
Grimpe d’arbres
CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Ouverture d’un club de Grimpe d’arbres.
Encadré par un éducateur de grimpe d’arbres diplômé !
300€ l’année matériels fourni.
Première journée sans engagement (50€).
Puis engagement sur l’année.
29 novembre.
20 décembre.
14 mars.
19 avril + nuitée bivouac perché.
1, 2 et 3 mai campement 48h perché.
.
A bientôt sur une branche
Hébergement sur place possible si vous êtes loin. .
CASTELNAU-MAGNOAC 4 Chemin du Vignemale Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 71 39 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening of a tree-climbing club.
Supervised by a qualified tree-climbing instructor!
300? per year: equipment supplied.
First day without commitment (50?).
Then annual commitment.
november 29.
december 20.
march 14th.
april 19 + overnight perched bivouac.
may 1, 2 and 3 48h perched camp.
.
See you soon on a branch
L’événement Grimpe d’arbres Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2025-11-25 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65