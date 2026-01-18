Séjour d’Exception à Bordeaux & Saint-Émilion Castelnau-Magnoac

Séjour d’Exception à Bordeaux & Saint-Émilion

Partez pour une escapade de 2 jours au cœur du patrimoine bordelais, entre découvertes culturelles, vignobles prestigieux et panoramas inoubliables !

Jour 1 Découverte de Bordeaux.

6h30 Départ de Saint-Bertrand-de-Comminges.

En route vers la capitale girondine !

12h00 Déjeuner dans un restaurant bordelais.

Un bon repas pour débuter ce séjour en douceur.

14h00 Visite guidée de Bordeaux.

Plongez dans l’élégance du XVIIIᵉ siècle

• Les quais et leurs somptueuses façades.

• La Place des Quinconces & le Monument des Girondins.

• La Place de la Bourse, la Fontaine des 3 Grâces & le Miroir d’Eau.

• Les ponts emblématiques dont le pont levant Chaban-Delmas.

Petite balade dans le Vieux Bordeaux

Grand Théâtre, Place du Parlement, quartier Saint-Pierre… un concentré d’histoire et de charme.

16h30 Immersion à la Cité du Vin.

Une aventure sensorielle unique sur 3 000 m² et 19 espaces interactifs !

Votre visite inclut le belvédère à 35 mètres, avec vue à 360° sur Bordeaux et dégustation d’un vin du monde. Un moment magique !

19h00 Installation dans votre hôtel 3★.

Repos, confort et dîner au restaurant de l’hôtel.

Jour 2 Saint-Émilion, patrimoine & grands crus.

Petit-déjeuner à l’hôtel.

8h30 Départ pour Saint-Émilion.

9h30 Visite guidée de la cité médiévale.

Découvrez un site classé UNESCO

• L’église monolithe, la plus vaste d’Europe.

• Les catacombes.

• L’ermitage de Saint Émilion.

• La Chapelle de la Trinité, joyau du XIIIᵉ siècle.

Puis temps libre dans les ruelles pittoresques.

11h30 Accueil dans un château Grand Cru.

Visite du vignoble, du cuvier et des chais, suivie d’un déjeuner typique dans la salle des vendangeurs.

Menu exemple Assiette de charcuteries locales, Parmentier de canard, Clafoutis de saison, Dégustation de 3 vins + café.

Option (+10€/pers.) Trilogie de canard • Entrecôte bordelaise cuite sur sarments • Mi-cuit chocolat & crème anglaise.

Fin des prestations vers 15h, puis retour vers Castelnau-Magnoac.

Un week-end de découvertes, d’émotions et de gourmandise au cœur des vignobles bordelais !

Réservez vite votre place et vivez une escapade inoubliable entre patrimoine et grands crus !

English :

Enjoy a 2-day getaway to the heart of Bordeaux’s heritage, with cultural discoveries, prestigious vineyards and unforgettable views!

Day 1? Discover Bordeaux.

6:30 am: Departure from Saint-Bertrand-de-Comminges.

Off to the capital of Gironde!

12:00: Lunch in a Bordeaux restaurant.

A good meal to get your stay off to a smooth start.

2:00 pm: Guided tour of Bordeaux.

Immerse yourself in the elegance of the 18th century:

? The quays and their sumptuous facades.

? Place des Quinconces & the Girondins Monument.

? The Place de la Bourse, the Fontaine des 3 Grâces & the Miroir d?Eau.

? Emblematic bridges, including the Chaban-Delmas lift bridge.

Stroll through Old Bordeaux:

Grand Théâtre, Place du Parlement, Saint-Pierre district? a concentration of history and charm.

4:30 pm: Immersion in the Cité du Vin.

A unique sensory adventure over 3,000 m² and 19 interactive areas!

Your visit includes the 35-metre-high belvedere, with a 360° view of Bordeaux and a tasting of a wine from around the world. A magical experience!

7:00 pm: Check into your 3? hotel.

Rest, comfort and dinner at the hotel restaurant.

Day 2 ? Saint-Émilion, heritage & grands crus.

Breakfast at the hotel.

8:30 am: Departure for Saint-Émilion.

9:30 am: Guided tour of the medieval town.

Discover a UNESCO-listed site:

? The monolithic church, the largest in Europe.

? The catacombs.

? Saint Emilion hermitage.

? The Chapelle de la Trinité, a 13th-century jewel.

Then free time in the picturesque streets.

11:30 am: Welcome at a Grand Cru château.

Visit the vineyard, vat room and cellars, followed by a typical lunch in the grape-pickers? room.

Sample menu: Assiette de charcuteries locales, Parmentier de canard, Clafoutis de saison, Tasting of 3 wines + coffee.

Option (+10?/pers.) Duck trilogy ? Entrecôte bordelaise cooked on vine shoots ? Chocolate mi-cuit & custard.

End of services around 3pm, then return to Castelnau-Magnoac.

A weekend of discoveries, emotions and gourmet delights in the heart of the Bordeaux vineyards!

Reserve your place now and experience an unforgettable escapade between heritage and grands crus!

