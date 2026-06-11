Atelier découverte de la marqueterie de paille Rue de l’Église Cuisery lundi 13 juillet 2026.

Cuisery

Atelier découverte de la marqueterie de paille

Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

À travers une activité créative et accessible, découvre la technique de cet artisanat d’art en réalisant un marque-page décoré. Un moment ludique pour explorer les couleurs, les matières et la créativité.

A partir de 8 ans. .

Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Atelier découverte de la marqueterie de paille

L’événement Atelier découverte de la marqueterie de paille Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN