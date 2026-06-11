Atelier découverte de la marqueterie de paille Rue de l’Église Cuisery
Atelier découverte de la marqueterie de paille Rue de l’Église Cuisery lundi 13 juillet 2026.
Cuisery
Atelier découverte de la marqueterie de paille
Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
À travers une activité créative et accessible, découvre la technique de cet artisanat d’art en réalisant un marque-page décoré. Un moment ludique pour explorer les couleurs, les matières et la créativité.
A partir de 8 ans. .
Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Atelier découverte de la marqueterie de paille
L’événement Atelier découverte de la marqueterie de paille Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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