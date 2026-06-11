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Impressions solaires Cyanotype Rue de l’Église Cuisery

Impressions solaires Cyanotype Rue de l’Église Cuisery mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Centre Eden

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 9 9 9 Tarif enfant Tarif enfant

Cuisery

Impressions solaires Cyanotype

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-28 2026-08-11

Découvrez le cyanotype, un procédé d’impression solaire aux magnifiques nuances de bleu profond. Lors de cet atelier, les participants apprendront à créer des images par insolation en composant de jolis tableaux à partir de végétaux et de formes naturelles.
Différentes techniques seront expérimentées afin d’explorer toute la richesse de ce procédé artistique. Les créations prendront vie sur divers supports?: marque pages, cartes ou petits tableaux, à emporter chez soi.
Un atelier créatif et poétique, où nature, lumière et imagination se rencontrent.
A partir de 11 ans.   .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

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English : Impressions solaires Cyanotype

L’événement Impressions solaires Cyanotype Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN

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