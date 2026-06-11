Impressions solaires Cyanotype Rue de l’Église Cuisery
Impressions solaires Cyanotype Rue de l’Église Cuisery mercredi 15 juillet 2026.
Cuisery
Impressions solaires Cyanotype
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-28 2026-08-11
Découvrez le cyanotype, un procédé d’impression solaire aux magnifiques nuances de bleu profond. Lors de cet atelier, les participants apprendront à créer des images par insolation en composant de jolis tableaux à partir de végétaux et de formes naturelles.
Différentes techniques seront expérimentées afin d’explorer toute la richesse de ce procédé artistique. Les créations prendront vie sur divers supports?: marque pages, cartes ou petits tableaux, à emporter chez soi.
Un atelier créatif et poétique, où nature, lumière et imagination se rencontrent.
A partir de 11 ans. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Impressions solaires Cyanotype
L’événement Impressions solaires Cyanotype Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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