Création d’animaux en bois Rue de l’Église Cuisery
Création d’animaux en bois Rue de l’Église Cuisery mercredi 15 juillet 2026.
Cuisery
Création d’animaux en bois
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Apprenez à créer des animaux à partir de rondins de bois et de pomme de pins.
Pensez à apporter un sac afin de repartir avec vos créations.
À partir de 8 ans. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Création d’animaux en bois
L’événement Création d’animaux en bois Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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