Planétarium petit Rue de l’Église Cuisery
Planétarium petit Rue de l’Église Cuisery lundi 13 juillet 2026.
Cuisery
Planétarium petit
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:30:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-15 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-13
Immersion et émerveillement durant trente minutes consacrées à l’astronomie (et adaptées aux petits).
De 4 à 6 ans. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Planétarium petit
L’événement Planétarium petit Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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