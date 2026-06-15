Polaris Rue de l’Église Cuisery
Polaris Rue de l’Église Cuisery mardi 14 juillet 2026.
Cuisery
Polaris
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-23 15:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-23 2026-08-03 2026-08-09 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-24
James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours rigolo du pôle Nord, se rencontrent sur la banquise arctique. En apprentis astronomes, ils se demandent pourquoi la nuit est si longue aux deux pôles de la Terre. Leurs questionnements vont les mener à emprunter une démarche scientifique en émettant des hypothèses et en les vérifiant. Grâce à la construction d’un observatoire et d’un vaisseau spatial, ils pourront approfondir leur étude des planètes. Leur voyage les mènera en orbite de la Terre, de Mars et de Saturne et leur permettra de comprendre que, si les planètes ont des points communs, elles ont aussi des différences. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Polaris
L’événement Polaris Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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